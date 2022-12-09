Gericilerin hedef gösterdiği Timur Soykan: Karanlığa karşı yazmaya devam edeceğiz

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi bir cemaat müridiyle imam nikâhı ile "evlendirmesi" ve çocuğun cinsel istismara maruz bırakılması haberini yapan gazeteci Timur Soykan, sosyal medyada #TimurSoykanTutuklansın etiketiyle hedef gösterilmişti.

Soykan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Keşke #TimurSoykanYargılansın diye kampanya yapanlar, defalarca tanık olduğumuz tarikatların karanlığındaki çocuk istismarlarına da ses çıkarsa. Bunun yerine belgeli, iddianameye dayanan habere saldıracak kadar alçalıyorlar. Biz tabii ki bu karanlığa karşı yazmaya devam edeceğiz.

#TimurSoykanYalnızDeğildir diyen güzel insanlar. Çocuklarımızın tarikat karanlığında yalnız kalmayacağı günleri kazanacağız. İyi ki varsınız."