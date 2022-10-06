Gericilerin hedef gösterdiği Mohsen Namjoo'nun İstanbul ve Ankara konserleri de iptal edildi

Gericiler tarafından hedef gösterilen İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun Bursa, Konya ve Van'da yapılması planlanan konserlerinin ardından İstanbul ve Ankara konserleri de iptal edildi.

Daha önce birçok etkinliğin iptal edilmesi için şarkıcıları ve müzik gruplarını hedef gösteren ‘Müdafaa-i İslam Hareketi’ adlı oluşum ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, Namjoo’nun konserinin iptal edilmesi için kampanya başlatmıştı.

Biletix, resmi internet sitesinde İstanbul ve Ankara illeri için de konser biletinin satışını iptal etti.

Namjoo, 3 Aralık'ta İstanbul'da, 7 Aralık'ta Ankara'da sahneye çıkacaktı.

Daha önce 5 konserlik turne için aralık ayında Türkiye'ye geleceği açıklanan Namjoo’nun 5 konseri de iptal edilmiş oldu.