Hedefte bu kez İranlı müzisyen Mohsen Namjoo var: İslamcılar yine hedef gösterdi

Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakar gruplar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Bunun son örneği İranlı müzisyen Mohsen Namjoo üzerinen gerçekleşti.

Mohsen Namjoo’nun 2-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Van’da sahne alması bekleniyor.

Konserlerin duyurulmasıyla sanatçı İslamcı gruplar tarafından hedef gösterilmeye başlandı.

Daha önce birçok etkinliği iptal edilmesi için hedef gösteren ‘Müdafaa-i İslam Hareketi’ adlı oluşum ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, Mohsen Namjoo’nun konserinin iptal edilmesi için kampanya başlattı. Gerekçesiyse şarkılarında Kuran ayetlerini kullanması.

Söz konusu gruplar, iktidara yakın Yeni Akit gazetesi vasıtasıyla bu etkinlikleri hedef gösteriyor.

Daha önce birçok ildeki festivallerin yasaklanmasını "üstlenmesiyle" bilinen, İsmailağa cemaatinin sosyal medyada önde gelen isimlerinden olan ve cemaat bağlantılı 'Müdafa-i İslam Hareketi' isimli bir yapının da başında bulunan Erdem Özveren, Namjoo konserlerine karşı çağrı yapanların da başını çekti.

Özveren, 3-10 Aralık tarihleri arasında sırasıyla İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Van'da dinleyicileriyle buluşacak olan usta sanatçıya karşı Twitter üzerinden "Ülkemizde ki tüm müslümanları ilgilendiren ve tepki göstermesini beklediğim çok önemli bir meseleyi sıralı halde paylaşacağım lütfen sizde "mutlaka" paylaşın!" diyerek şu çağrıyı yaptı:

"Mohsen Namjoo ABD'de yaşayan İran'lı şarkıcı. Kurân ayetlerini şarkı yaptığı için 5 yıl hapis cezası alınca İran'dan kaçarak ABD'ye yerleşti. Kurân'daki Şems, Nebe ve Tekvir surelerini müzik aletleri eşliğinde şarkıya çevirmesi ile biliniyor. İran'lı olmasına rağmen İran'a girişi yasak ama ne gaflettir ki ülkemizde sık sık konserlere çağrılıyor. Aralık ayında da 5 ilde konseri var!

Kurân ayetlerini şarkı yapan bu ahlâksızın konser biletleri Biletix'de satışta. Kurân ve ezân uğruna şehit kanları ile sulanmış bu topraklarda konser verememesi için tüm kardeşlerimizi İçişleri, Dışişleri ve Kültür Turizm çağrı yapmaya davet ediyorum."