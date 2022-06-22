Gericilerin hedef aldığı Çıtır Çıtır Felsefe dizisi hakkında yayınevinden açıklama

Günışığı Kitaplığı, Çıtır Çıtır Felsefe dizisinde yer alan "Küçükler ve Büyükler" ve "Aşk ve Dostluk" adlı kitapların sosyal medyada gerici bir grup tarafından hedef alınmasına bir açıklamayla yanıt verdi.

"Kamuoyuna duyuru: İki kitabımız için gerçek dışı suçlamalar" başlıklı açıklamada sözkonusu kitaplardan alıntılanan iki cümlenin yan yana servis edilerek "yanlış ve maksatlı bir algı yaratılmaya çalışıldığı" belirtildi.

Brigitte Labbe'nin 10 yaş üstü okurlar için kaleme aldığı dizinin çocuklar kadar ebeveynlerin ve eğitimcilerin de başucu kitabı olduğu belirtilen açıklamada "Yayınevimiz sözkonusu kitaplar hakkında gerçek dışı, yalan haberler ve paylaşımlar yoluyla manipülasyon yaratılmasını, kitapları okumamış insanların duygularıyla oynayarak yanlış yargılara varmalarının amaçlanmasını endişeyle izlemektedir. Kitapları okuyan, bilen sayısız ebeveyn, eğitimci, kütüphaneci, akademisyen, yayıncı, kitapçı, medya çalışanı okurumuzdan gelen büyük destek tesellimizdir" denildi.