Gericilerden öğrencilere tehdit: İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenecek piknik iptal edildi

İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu, Onur Haftası kapsamında "Beyazıt'ı gökkuşağına boyamaya hazır mısın?" diyerek Beyaz Meydanı'nda piknik etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi'nde kendilerini "Genç Düşünce Topluluğu" diye adlandıran gerici grup etkinliğe "izin vermeyeceklerini" duyurdu. Pikniği hedef alan AKP'nin İstanbul Üniversitesi Teşkilatı'na ait İÜ ÜNİAK isimli hesapsa pikniği düzenleyecek öğrencileri “sapkın bir azınlık” olarak nitelendirdi. Tehdit içerikli benzer bir açıklama da Ülkü Ocakları'ndan geldi.

'Etkinliğimiz şeriatçı çetelerin linç tehditleri sebebiyle iptal edildi'

Fakülte önünde toplanan gerici ve faşist grupların piknik yapacak öğrencileri tekbirlerle bekleyerek tehditler savurmasının ardından İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu, piknik etkinliğini iptal ettiklerini duyurdu.

Topluluktan yapılan açıklamada "Etkinliğimiz şeriatçı çetelerin linç tehditleri sebebiyle iptal edildi. Beyazıt çevresindeyseniz kalabalık gruplar halinde gezmemenizi ve güvenli bir şekilde Beyazıt'tan ayrılmanızı tavsiye ediyoruz" denildi.

Öğrencilerin kampüse girmesiyse engellendi.