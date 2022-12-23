Gericiler YTÜ öğretim görevlisi Kutay'ı hedef almaya devam ediyor

'Senaryo Yazımı' dersinde paylaştığı görüşleri sebebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğretim görevlisi ve BirGün yazarı Uğur Kutay hakkında gericiler tarafından yeni bir suç duyurusunda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kutay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Önceki gün de İstanbul'da "Müdafaa-i İslam Hareketi Derneği" tarafından İstanbul Adalet Sarayı önünce bir basın açıklaması yapılmış ve gerici grup Kutay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Nevşehir'de bugün "Milli İrade Platformu" adlı gerici grup adliye önünde bir araya gelerek yaptıkları basın açıklamasının ardından Kutay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Milli İrade Platformu Başkanı Mustafa Özdemir, "Sözde öğretim görevlisi Uğur Kutay, Peygamberimiz hakkında çirkin iftira ve hakaretlerde bulunmuştur. 'Sanatta yeterlilik dersi' vermesi gerekirken asli görevinin dışına çıkarak yüce Peygamber'e kinini ve nefretini kusmuştur. Şu gerçeğin altını kalın çizgiler ile çizmeliyiz ki hiç kimsenin yüce Peygamber'e hakaret etme hakkı ve hürriyeti yoktur. Bizim talebimiz, bu şahıs hukuk içerinde hak ettiği en ağır ceza ile cezalandırılmasıdır" ifadeleriyle Kutay'ı hedef aldı.