Gericiler istedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hande Yener konserini iptal etti

Gericilerin baskıları sonucu AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Hande Yener konseri iptal edildi.

BirGün'de yer alan habere göre, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Burhaniye ilçesinde gerçekleştirdiği Aromaterapi Festivali kapsamında 9 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek olan Hande Yener konseri iptal edidi. AKP'li belediye konserin iptal edilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Hande Yener konserinin yerine ise Aslı Hüner konserinin yapılacağı öğrenildi. Ancak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hünel konserine dair herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Konser duyurusunu Hünel kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Gericiler festivalleri hedef almıştı

Aralarında TÜGVA, MÜSİAD, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İHH, Eğitim Bir Sen, Anadolu Gençlik Derneği’nin de yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu isimli gerici oluşum geçen günlerde yaptıkları ortak açıklamayla, kentteki festivallerin iptalini istemişti. Açıklamada, “Gençliğin madde bağımlısı haline getirilip köreltilmesi Türkiye Yüzyılı’na zarar vermektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Müdafaa-i İslam Hareketi isimli gerici bir oluşumdan Erdem Özeveren isimli bir kişi sosyal medya hesabından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi ile yaptığı görüşmeye ait ses kaydını paylaştı.

Özveren ses kaydında Hande Yener konserine ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

“Hande Yener konseri var ama kendisi ‘Ahlaksız’ yazan bir pankartla eşcinsellerin Onur Yürüyüşü’nde en önde yürüyor. Böyle birini davet etmişsiniz. Devlet olarak eşcinselliğe karşı bir poziyon belirlendi. Cumhurbaşkanımız da bununla alakalı açıklamalar yaptı. AK Partili bir belediyenin böyle bir faaliyete öncülük etmesi, eşcinselliğe açıktan destek veren bir sanatçının çağırılması bizleri üzüyor. Bu konserin iptal edilmesini istiyoruz. Tekirdağ’daki Süleymanpaşa Belediyesi’ne de epeyce bir tepki olmuştu, görevinden de alınmıştı. Bu konserin de iptal edilmesini istiyoruz.”

Belediye personeli ise Özveren’e, “Evet bu karar kesinlikle yanlıştır. Ben sizin talebinizi ilgili yöneticilerime ileteceğim” yanıtını verdi.

Hande Yener: Yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum

Konserin iptal edilmesinin ardından açıklama yapan Hande Yener ise şu ifadeleri kullandı.

"Bu akşam gerçekleşecek olan Balıkesir konserimiz, bazı gelen tepkiler üzerine Balıkesir Belediyesi tarafından malesef iptal edilmiştir. Her türlü görüşe saygı duyuyorum ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Enerjimle ve tüm sevgimle sahnede olmaya,karşılıklı şifalanmaya devam edeceğim,bu değişmez Başka bir zaman görüşmek dileğiyle Balıkesir. Hümanist olmak ve toplumu ayrıştırmamak en uygun davranıs bicimini ve hep tercihim bu."