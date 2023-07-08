TKP Balıkesir İl Örgütü'nden 'festivaller yasaklansın' diyen gericilere: Sözlerinin hükmü yoktur!

Türkiye’de konser ve festival gibi etkinliklerin yasaklanmasına dönük toplumsal tepkiler sürerken, AKP iktidarının kamu kaynaklarıyla büyütüp güçlendirdiği dinci yapılanmalar çağdaş festivallerin yasaklanmasını savunan bir bildiriye imza attı.

"Festivallerde yapılan yanlışlara ‘dur’ diyelim" başlıklı açıklamada, başta Balıkesir olmak üzere Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerin iptal edilmesi talep edildi.

'Laiklikten vazgeçmiyoruz, Cumhuriyetten vazgeçmiyoruz'

Bunun üzerine TKP Balıkesir İl Örgütü de "Laiklikten vazgeçmiyoruz, Cumhuriyetten vazgeçmiyoruz" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Çağ dışı düşüncüleri savunan gerici dernek ve vakıfların sözünün hükmü yoktur! Gençlerimizin kadınlarımızın üzerine karanlık bir örtü sermeye güçleri yetmez! Gençlerimizi kadınlarımızı emekçileri bu düzeni değiştirmek için örgütlenmeye çağırıyoruz" denildi.

TKP Balıkesir İl Örgütü'nün açıklamasının tamamı şöyle:

"Sosyal medya üzerinden gerici vakıf ve derneklerin şehrimizde yapılacak festivallerin iptal edilmesini istedikleri çağrıyı gördük,

Her türlü ahlaksızlığı ahlak çağrısı adı altında meşrulaştıran bu düzenin, gençlerin, kadınların emekçilerin özgürlüğünden, örgütlülüğünden, biraraya gelmesinden korkması çok doğal.

Daha önce söyledik tekrar ediyoruz:

‘İnsanın insanı sömürmesi en büyük ahlaksızlıktır.

Yurttaşlarımızı elektrik, doğalgaz faturalarıyla, eğitim ve sağlık giderleriyle, astronomik kiralarla çaresizleştirmek ahlaksızlıktır.

Emekçileri işsizlikle terbiye etmeye kalkmak, ‘sen bu ücrete çalışmazsan, kapıda binlercesi var’ demek ahlaksızlıktır.

Gençlerimizi mutsuz etmek, onları gelecek kaygısıyla baş başa bırakmak, yurtsuz-yemekhanesiz üniversiteler açıp bilimsellikten uzak bir eğitime mahkum kılmak ahlaksızlıktır.

Uyuşturucu ile mücadele eder gibi görünüp, yüz binlerce gencin göz göre göre madde bağımlısı haline gelmesinin zeminini oluşturmak ahlaksızlıktır.

Kadınları ‘çocuklarımızın anası’ diye kutsayıp onların işine, özgürlüğüne, kılığına kıyafetine karışarak yüzyıllardır sürmekte olan erkek egemenliğini koruma kalkmak ahlaksızlıktır.’

Çağ dışı düşüncüleri savunan gerici dernek ve vakıfların sözünün hükmü yoktur! Gençlerimizin kadınlarımızın üzerine karanlık bir örtü sermeye güçleri yetmez! Gençlerimizi kadınlarımızı emekçileri bu düzeni değiştirmek için örgütlenmeye çağırıyoruz."