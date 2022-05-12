Gericiler 'İnek Bayramı'nı hedef aldı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (SBF) geleneksel İnek Bayramı etkinliği gericiler tarafından hedef alındı.

Etkinliğin başladığı sırada bir grup gerici içeriye girmeye çalışırken, güvenlikler tarafından engellendiler.

Öte yandan Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi, "Mülkiye'de öğrencilerimizin geleneksel İnek Bayramı'nı kutlamak için astığımız pankartımız dekanlık tarafından kaldırılmak istendi, izin vermedik. Kampüs de bizim, gelenek de bizim, inek de bizim, bayram da bizim! Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet!" açıklamasında bulundu.