Mahkemeden 'inek duası'na beraat kararı

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin geleneklerinden biri olan 'İnek Bayramı'nda yine gelenek haline gelen 'İnek Duası'nı okuduğu için hakkında 'dini değerleri alenen aşağılama'dan ceza davası açılan Mehmet Can Tan beraat etti.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) geleneklerinden biri olan İnek Bayramı’nda, yine gelenek olan İnek Duası’nı okuduğu için hakkında ceza davası açılan Mehmet Can Tan, beraat etti. “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan açılan davada, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi beraat kararı verdi. Kararla, İnek Duası’nın suç unsuru içermediği bir kez daha kesinleşti.

Bugünkü duruşmada yazılı savunmayı Av. Dr. Kerem Altıparmak sundu. Duruşmaya Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dr. Dinçer Demirkent de katıldı.

Mülkiye’nin geleneksel İnek Bayramı’nda İnek Duası’nı okuyan öğrenciye, mezuniyetinin ardından kınama cezası verilmişti. A.Ü. Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturmada önce “bir aylık uzaklaştırma” cezası verilmiş, soruşturmacılar daha sonra öğrencilik döneminde başka cezası olmaması nedeniyle cezayı “kınama” cezasına dönüştürmüştü. Cezaya karşı idare mahkemesinde açılan davada ise disiplin cezası iptal edilmişti.

Mülkiye’nin asırlık geleneği olana İnek Bayramı ve İnek Duası, birkaç yıl önce özellikle gericilerin hedefi haline gelmiş ve pek çok yalan haberle geleneğin ortadan kaldırılmasına çalışılmıştı.

İnek Duası, başlatılan aleyhte kampanyalar ve hedef göstermeler yüzünden son birkaç yıldır İnek Bayramı programından çıkarılmıştı.

