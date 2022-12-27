Gericiler hedef göstermişti: YTÜ öğretim görevlisi Kutay hakkında açılan soruşturmada karar

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve BirGün Yazarı Uğur Kutay hakkında, gericilerin hedef göstermesinin ardından açılan soruşturmada savcılık görevsizlik kararı verdi. Kararda ceza soruşturmasının rektörlüğe ait olduğu ifade edildi.

Birgün'ün haberine göre; 'Senaryo Yazımı' dersinde paylaştığı görüşleri sebebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan Kutay hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ancak, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ‘Ceza Soruşturma Usulü’ne göre Uğur Kutay’a yönelik iddialar hakkında yetkili makamlar inceleme başlatılabilecek.

“Son Soruşturmanın Açılıp Açılamaması" aynı kanuna göre "Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul Sekreterleri hakkında Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak 3 kişilik kurul karar verir" şeklinde yasal düzenleme bulunduğu gerekçesiyle Uğur Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkisi Üniversite Rektörlüğüne ait.

Bu sebeple Kutay hakkında görevsizlik kararı yazılarak dosyanın Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.