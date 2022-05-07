Gericiler Hande Yener'i hedef aldı

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkan Ece Seçkin'i hedef alması sonrası şimdi de Hande Yener hedefte.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Batma Petrolspor'un 3. Lig şampiyonu olarak 2. Lig'e yükselmesini kutlamak için Batman'da konser verecek olan Hande Yener, gericilerin hedefi oldu. Etkinliklerde Yener'in de yer alacak olması üzerine Twitter'da konserin iptal edilmesi için etiket açıldı. HÜDA PAR Batman İl Başkanı, sosyal medyadan şarkıcıyı hedef aldı.

Yener'i hedef alan ve hakaret içeren ifadeler de kullanıldı.

Ayrıca Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Batman İl Başkanı Davut Şahin, Hande Yener konserinin, "müstehcenlik içerdiğini, inançlarına ve geleneklerini aykırı olduğunu" söyledi.

Şahin, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"STK'ların, siyasi partilerin ve halkın tepkisine rağmen sevincimizi paylaşmamız gereken Petrolsporumuzun şampiyonluğu kutlamasında getirilmesi düşünülen ifsad nesnesi bayan şarkıcıyı getirme kararında direnen yöneticileri anlayamıyorum. Kime neyin hizmetini yapıyorsunuz?

Biz gençliğimizin maddi manevi güzelliğini, huzurunu ve mutluluğunu istiyor ve katkı sunmaya çalışıyoruz. Her iki dünyada zarar görecek hiç bir ortam ve durumda olmasını istemeyiz. Dolayısıyla müstehcenlik içermeyen etkinliklere tepki göstermedik."