Gerici yazar 6284 sayılı kanunu hedef aldı: 'Evlilikten soğutan, gayrı meşru yaşama iten...'

Yeni Akit'in gerici yazarı Ali Akben, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu" hedef aldı.

Akben; şiddet gören ya da tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi, tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenleyen kanunun "evlilikten soğutan ve gayrı meşru yaşamaya doğru iten yuva yıkıcı" bir kanun olduğunu iddia etti.

Akben'in "Kanunla korunmak nereye kadar?" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"6284 sayılı yasa çıkarıldığı günden bugüne yüzlerce hanım kardeşimizin öldürülmesinden de anlıyoruz ki, 6284 yasası ile hanımların korunması şöyle dursun can güvenlikleri daha tehlikeli hal almış durumda. Kadınlarımızı koruyalım derken kanunla can almanın önü bilerek açılmaz. Ancak durum bu ve 6284 kanunu yangına benzin döküyorsa ki, bana göre döküyor o zaman niçin yol yakınken daha fazla kadın kurban etmeden bu fecaat önlenemiyor!? Evlilik kurumu karşılıklı sevgi saygı ve güvenle birlikte sağlamlaşır ve zamanla etrafını kuşatan muhabbet zırhı öyle bir koruma yapar ki, bırakın ufak tefek gerginlikleri topla tüfekle bile yıkılamaz.

Günümüz insanını evlilikten soğutan ve gayrı meşru yaşamaya doğru iten yuva yıkıcı bu kanunu bir an önce yürürlükten kaldırmak gerekirken, iktidar ve muhalefet söz birliği edilmişçesine yeni cinayetlere adeta zemin hazırlıyorlar."