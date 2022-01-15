Gerici isim Enes'i hedef aldı: Söyleyin yahu, o bir katildir

HÜDAPAR adlı gerici partinin yayın organında Enes Kara'yı hedef alan bir yazı yer aldı.

Mehmed Göktaş adlı gericinin kaleme aldığı yazıda, "Ey İslami kesim, korkmayın, söyleyin yahu, o bir katildir, kendi canına kıyan bir katil!" denilirken, "Niçin susuyorsunuz, niçin sözü dolaştırıp duruyorsunuz, öyle değil mi, var mı bunun ötesi? Katil, katildir, ister başkasının canına kıymış olsun ister kendi canına" ifadesi yer aldı.

Enes bir cemaat yurdunda gördüğü gerici baskı sonrası intihara sürüklenmişti.