Gerici isim, Eda Taşpınar'ı hedef aldı: 'Leşlerin ölülerinin kaldırılacağı yer...'

Camide çektirdiği fotoğraf sonrası hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, gerici isim İhsan Şenocak tarafından hedef alındı.

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından camide çektirdiği fotoğraf nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılan Eda Taşpınar gericilerin hedefinde.

İhsan Şenocak adlı gerici, Taşpınar'ı hedef alarak "Kadın olma haysiyetini ayaklar altına alan bir sefilin helada oturur gibi camide verdiği rezil poz ya aklını kaybettiğinin ya da 'Benim nazarımda cami hela hükmündedir.' deyişinin resmidir. Dirileriyle mescide hakaret eden leşlerin ölülerinin kaldırılacağı yer cami değil, kilisedir" dedi.

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