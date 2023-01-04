Gerici isim, Eda Taşpınar'ı hedef aldı: 'Leşlerin ölülerinin kaldırılacağı yer...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından camide çektirdiği fotoğraf nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılan Eda Taşpınar gericilerin hedefinde.

İhsan Şenocak adlı gerici, Taşpınar'ı hedef alarak "Kadın olma haysiyetini ayaklar altına alan bir sefilin helada oturur gibi camide verdiği rezil poz ya aklını kaybettiğinin ya da 'Benim nazarımda cami hela hükmündedir.' deyişinin resmidir. Dirileriyle mescide hakaret eden leşlerin ölülerinin kaldırılacağı yer cami değil, kilisedir" dedi.