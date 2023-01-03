Devlet korumasındaki çocuklar neler yaşıyor? İstismar ve uyuşturucu listesi!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sitesinde yer alan veriye göre 2021 yılında 13 bin 302 çocuk devlet koruması altındaydı. Bu çocukların 6 bin 160’ı çocuk evleri sitesinde, 5 bin 649’u çocuk evlerinde, bin 493’ü ise çocuk destek merkezinde kalıyor.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, çocuklar kaldıkları evlerde istismara maruz bırakılıyor, uyuşturucu kullanıyor. Sık sık yurttan kaçıyorlar. Kendilerinden yaşça büyük kişiler tarafından para karşılığı 'pazarlanıyorlar.' Kimisi daha kendisi çocukken hamile bırakılıyor. Aralarında kürtaj olan da var, bebeğini dünyaya getiren de….

Koruma altında olduğu yer : Beykoz Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM)

M.K. isimli çocuk 2018 yılında eniştesi tarafından cinsel istismara maruz bırakılarak hamile kaldı. Beykoz ÇODEM’e yerleştirildi. 22 Aralık 2021 tarihinde kendisiyle kalan arkadaşı C.N.K. ile beraber 'Okula gidiyoruz' diyerek ÇODEM’den kaçtılar. Bir arkadaşlarının evine gittiler ve ilk kez alkol kullandılar. Sarhoşken evde bulunan 34 yaşındaki bir erkek tarafından ikisi de tecavüze maruz bırakıldı.

Koruma yeri: Beylikdüzü ÇODEM

O dönem 15 yaşında olan F.U. isimli çocuk bir gece yurtta fenalaştı. Bu olay üzerine başlatılan soruşturmada bir başka çocuğun kuruma uyuşturucu madde soktuğu ve diğer çocuklara ücretsiz verdiği tespit edildi. Çocuğun üst aramasında da uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili dava açıldı. Ancak uyuşturucunun böyle bir ortama nasıl sokulduğu ya da uyuşturucu maddeyi kuruma sokan çocuğun kullanmaya nasıl başladığı hiç araştırılmadı.

Koruma yeri: Kemerburgaz Çocuk Merkezi

K.C. isimli çocuk yurttan kaçtı. Emniyette verdiği ifadesinde, “Para karşılığı erkeklerle birlikte oluyorum. Erkekleri yurttan tanıdığım ve yaşça benden büyük olan M. buluyor. Bana 50 TL veriyor. Kaçak olduğum sürede 4-5 evde kaldım. Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda kaldığım da çoktur. Uyuşturucu kullanıyorum. Bir ay içinde bin kişi ile ilişkiye girmiş olabilirim. Parayı aldıktan sonra kendime 50 TL alıp gerisini M.’ye veriyordum” dedi. K.C. şu an bir suçtan tutuklu ve görgü tanıklarının anlatımına göre hamileydi. Şu an çocuğunu doğurmuş olması gerekiyor.

Koruma yeri: Bahçelievler 80. Yıl ÇODEM

H.D.G. adlı çocuk bir gün aynı kurumda tanıştığı başka bir çocuk tarafından telefonla aranarak doğum gününe davet edildi. Kendi beyanına göre; gittiği doğum gününde evde hiç tanımadığı bir adamla baş başa bırakıldı. Kapısı kilitlenen evden kaçamadı. Direnmesi üzerine elleri, ayakları bağlandı. Tecavüze maruz bırakıldı. 2 ay boyunca o evde alıkonuldu. Sonrasında tehditle uyuşturucu madde sattırıldı.

Koruma yeri: Florya ÇODEM

Bu kez maruz bırakan da maruz bırakılan da bir çocuk. İkisi de aynı merkezde kalıyor. C.D. isimli çocuk ifadesinde kendisinden 2 yaş büyük E.D. isimli çocuğun yemekhanenin ve sosyete pazarının orada kendisini istismara maruz bıraktığını şu sözlerle anlatıyor:

“Canım acıdı. 'Kimseye söyleme seni döverim' dedi"

Peki sonra ne mi oldu? İstismarı yaşayan C.D. başka bir çocuğa yaşadıklarını yaşatmaya çalıştı.

Koruma yeri: Marmara Çocuk Destek Merkezi

M.G. isimli çocuk uyuduğu sırada kendisinden yaşça büyük olan D.K. isimli çocuğun istismarına maruz kaldı. Acı ve kan içerisinde uyanan çocuk şikayetçi oldu.

Koruma yeri: Beykoz ÇODEM

Çocuk, yurt görevlileri tarafından götürüldüğü hastaneden ticari taksiye binerek kaçtı. Kalacak yerinin olmadığını söyleyen çocuğa “Sana yer ayarlayacağım” diyen taksi şoförü evine götürdü. Burada tecavüze maruz bırakıldı. Evden ayrılan çocuk taksiciye, “Seni tekrar arayabilir miyim?” diyerek numarasını aldı ve emniyete gitti. Taksici böylelikle tespit edildi.

Koruma yeri: Alibeyköy ÇODEM

Y.A. kendisiyle ÇODEM’de kalan başka bir çocuk aracılığıyla kendisinden 9 yaş büyük E.Ç. ile tanıştı. Yurttan kaçan Y.A. bu şahsın evine gitti. E.Ç. çocuğa uyuşturucu madde içirip çocuğu tecavüze maruz bıraktı. Bu olay yıllar sonra yargıya taşındı. Sanık E.Ç. suçlamaları reddederek, “Hal ve hareketlerini beğenmedim. Başka erkeklerle yatıp kalktığını duydum. Görüşmek istemedim” dedi.

Koruma yeri: Beylikdüzü ÇODEM

C.K. isimli çocuk ise bir pazar günü yurttan izinli olarak çıktı. Gürpınar Sahilinde daha önceden tanıştığı kişiyle buluştu. Bu şahıs C.K.’yi bir gecekonduya götürerek tecavüz etti.