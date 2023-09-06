Gerici dernek halk otobüsünün reklam alanını kiraladı: 'Tesettür tarz değil farz’dır'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan halk otobüslerinin yan tarafında bulunan reklam alanları İnegöl Din Görevlileri Derneği tarafından kiralandı.

Yerel haber sitesi İnegöl Online'de yer alan habere göre, kiralanan reklam alanına asıl afişte “Tesettür tarz değil farz’dır” başlığı altında Nur Süresi 31. Ayetin meali yer aldı.

Asılan reklamda "İslami tesettürün şartlarına" yer verildi. Şartlar şu şekilde sıralandı:

"El ve yüz hariç bütün vücudunu örtmeli, vücut hatlarını belli etmemeli, dar ve şeffaf olmamalı."