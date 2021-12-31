Gerici akademisyen Hüseyin Gökalp: Kemalizm, çirkin bir urdur, buraya ait değildir

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef almış, yaptığı paylaşım tepki konusu olmuştu.

Atatürk'e hakaret etmişti

Mustafa Kemal Atatürk için "Doğ ey güneş erit taştan adamı Ve kurut taşları diken elleri" ifadelerini kullanan Gökalp bu defa da 'Kemalizm' üzerinden Mustafa Kemal'i hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökalp, "Kemalizm, bu memleketin aklı, kalbi, ciğeri falan değildir. Kemalizm, çirkin bir urdur. Patolojiktir. Anormaldir. Buraya ait değildir. Bugün var yarın yoktur" diye yazdı.