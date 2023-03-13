Genel Sağlık-İş: ’Sağlık çalışanlarının yüzde 81’i borçlu’

14 Mart Tıp Bayramı’nda yayımlanan Genel Sağlık-İş tarafından hazırlanan Sağlık Çalışanlarının Güncel Sorunları Araştırma Raporu’nda, sağlık emekçilerinin güncel sorunları araştırıldı. Gelir ve borçlanma durumu, çalışma koşulları, sağlıkta şiddet ve afet deneyimlerine dair çalışma yapıldı.

Raporda sağlık çalışanları yüzde 75’inden fazlasının aylık düzenli iş geliri 20.000 TL’nin altında olduğu saptandı. Öne çıkan ilk üç gelir düzeyi, 16.001-18.000 TL (yüzde 28,9), 14.001-16.000 TL (yüzde 19,4) ve 30.000 TL üzeri (yüzde 14,6) biçiminde.

Raporda sağlık emekçilerine yönelik şu veriler yer alıyor:

Yüzde 81’i borçlu

Yüzde 84’ü kredi kullanıcısı

Yarısı işyerinde fiziksel koşullarının yetersiz olduğu düşüncesinde

Yüzde 50’si şiddet gördü

Yüzde 65,2’si baskı, yıldırma ve mobbing ile karşılaştı

Yüzde 50’si emekli olmayı veya istifa etmeyi düşünüyor

3 de 1’i deprem bölgesinde gönüllü çalışmak için başvurdu

Yüzde 77’si çalıştıkları binalarda kendilerini güvende hissetmiyor

4 de 3’ü gelecek kaygısı yaşamaktadır

Sağlık çalışanlarına göre Türkiye’nin temel sorunları ekonomi ve geçim sıkıntısı

Sağlık emekçilerinin yarısından fazlasının emekliliği veya istifa etmeyi düşündüğünün bildirildiği raporda gerekçenin tükenmişlik ve değersizlik olduğu ifade ediliyor. Katılımcıların dörtte üçü, gelecek kaygılarının olduğunu ve saygınlıklarının olmamasından şikayetçi.

Araştırma sonuçları, sağlık emekçileri açısından Türkiye’nin üç temel sorununun ekonomi ve geçim sıkıntısı, liyakat ve yolsuzluk olduğunu göstermektedir.

Deprem bölgesine ilişkin değerlendirme ise şöyle:

“Her 10 sağlık çalışanından 3’ü deprem bölgesinde gönüllü çalışma için başvurmuştur. Bu başvuruların yalnızca yüzde 32’si yanıtlanmıştır. Bu konuda bürokratik ve idari bir sorun olduğu açıktır. Anketi yanıtlayanların üçte biri gönüllü deprem bölgesine gitmeyi talep ediyor iken bölgede görevli kendileri de birer depremzede olan sağlık çalışanlarının görev yapmaya zorlanması kabul edilebilir olmadığı gibi vicdani değildir. Deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunumunda görev alan sağlık çalışanlarının yığınla sorunları acil çözüm beklemektedir.”

Raporun sonunda sağlık emekçilerinin ağır ve kötü çalışma koşulları, ek gösterge sıkıntısı, istihdam ve personel açığı sorunu gibi bir dizi sıkıntısı dile getirilmiş ve çözüm olarak “Sağlığı piyasalaştıran politikalara son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını tekrar hayata geçirilmelidir” saptaması yapılıyor.