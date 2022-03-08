Genel Sağlık-İş'ten Erdoğan'ın açıklamalarına tepki

Genel Sağlık-İş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için sarf ettiği "Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine dair açıklamada bulundu.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur tarafından yapılan açıklamada, "Gitmeyeceğiz, direneceğiz, emeğimizin, eğitimimizin karşılığını alana kadar mücadele edeceğiz" ifadesine yer verildi.

Genel Sağlık-İş'in açıklaması şöyle:

İktidar makamında oturanların sorumluluğu; yaşanan sorunların nedenlerini araştırmak ve bu sorunlara çözüm üretmektir.

Çalışarak üniversiteyi en yüksek puanlarla kazanan, 10 senelik tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimini bitirip, insanüstü gayretle hayat kurtaran bu ülkenin en değerli yetişmiş insan gücünü bu derece değersizleştirmek kabul edilir değildir.

Ebedi önderimiz Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözünden geldiğimiz nokta “Giderlerse gitsinler” olmuştur. Tarihin hiçbir döneminde hekimlik mesleği bu kadar değersizleştirilmemiştir. Tüm dertleri paraymış gibi göstererek mesleklerini itibarsızlaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, hekimleri yine hedef göstermiştir.

Hekimler olarak, “İyi hekimlik yapmak istediğimizi” söyledik, “şiddet son bulsun” dedik, tek istediğimiz “insan onuruna yaraşır iş ve yaşam koşulları” iken, “Halkı kin ve nefrete sürükleyen bir söylemle” hedef gösterildik.

“Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daha mezun bile olmadan öğrencilerin geleceklerini yurtdışında aramakta olduğu bilgisinin verilmediği görülmektedir. Kendisine hatırlatılması gereken bir diğer konu, yurtdışına gitmeyip ülkesine hizmet etmeyi seçen yeni mezunlara ihtisasını yapması için kimin rehberlik edeceğidir.

Devletin liyakat, tecrübe ve bilgi gerektiren tüm kadroların içimi boşaltıp, liyakatsiz, deneyimsiz ve bilgisiz yandaşları söz konusu görevlere getiren bir zihniyetin, aynı yaklaşımı hekimlere de göstermesi şaşırtıcı değildir.

Sağlık sistemini ayakta tutan öve öve bitiremediğiniz binalar değil, bu ülkenin yetişmiş insan gücüdür.

Ayrıca bu vatanın evlatlarını okutanlar şahıslar değil, bu ülkenin yok edilmeye çalışılan sosyal devlet anlayışıdır.

Yüz yıl önce yurdumuz toprakları emperyalistler tarafından işgal edildiğinde gitmeyen, direnen Ebedi önderimiz Atatürk’ün silah ve mücadele arkadaşı kahraman Tıbbiyeli Hikmet Boran’ın yüz yıl sonra ki meslektaşları olarak;

Gitmeyeceğiz, direneceğiz, emeğimizin, eğitimimizin karşılığını alana kadar mücadele edeceğiz"