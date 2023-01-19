Genel-İş, Çiğli Belediyesi işyeri temsilcilerini görevden aldı

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na üye Çiğli Belediyesi işçileri bir süredir ücretler için mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıl imzalanan sözleşmeden sonra enflasyona ezilen işçi maaşları, yeni belirlenen asgari ücretin brüt yevmiyesinin altında kaldı.

Ek protokol ile maaşlarının iyileştirilmesini isteyen işçiler geçtiğimiz günlerde bir dizi eylem yaptılar. Bu eylemlerden biri de 15 Ocak Pazar günü İzmir’de açılış ve çalıştaylara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslerini duyurmaya çalışmak amacıyla yapılmış, Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyen işçiler ile korumalar ve polisler arasında arbede yaşanmıştı.

Kılıçdaroğlu’na seslerini duyurmak isteyen işçilerin eylemi üzerine işyeri temsilcileri görevden alındı.

Bazı medya kuruluşları, işçilerin hak arama mücadelesini, Çiğli Belediyesi’ne ve CHP’ye karşı bir operasyon olarak yorumlamıştı. Yaşanan bu olaydan sonra Genel-İş genel merkezi Çiğli Belediyesi’ndeki işyeri temsilcilerini görev aldı.

'Seçilmiş işçi temsilcisini görevden almanın İmamoğlu'nu görevden almaktan ne farkı var'

Sendikanın bu tutumunu protesto eden işçiler belediye önünde bir açıklama gerçekleştirdi. İşçiler adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Günler öncesinden Sayın Kılıçdaroğlu’na dertlerimizi, sorunlarımızı anlatmak istediğimizi hem belediye yönetimine hem de bağlı bulunduğumuz Genel İş 8 nolu şubeye belirttik. Her şey kayıt altında. Utku Gümrükçü bu olayı bildiği için o gün alana ve daha sonra etkinliğe gelmedi. Bizi CHP’yle karşı karşıya bırakmak istedi. Bizim haklı taleplerimizi dinlemek yerine manipüle edip kendisine siyasi operasyon çekildiğini iddia etti.

Genel İş Sendikası dün demokratik olmayan bir karara imza atarak üç temsilci arkadaşımızı disiplinsiz davranma ve kendi başına hareket etme gerekçesiyle görevden aldı. İşçilerin temsilcisini ancak işçiler görevden alabilir. Seçilmiş İmamoğlu’nun görevden alınmasının seçilmiş işçi temsilcisini görevden almaktan ne farkı var? Bizler ülkenin ikinci yüzyılına girerken seçilmişlerin görev hakkının gasp edilmesine karşı çıkmayacaksak nerde demokrasi, nerde adalet?

Utku Gümrükçü dört aydır sözleşmeyi yenilememek için ısrar ediyor, işçiyi tanımıyor. Durum böyle olmasına rağmen Utku Gümrükçü görevden alınsın demeyiz. Sonuçta seçilmiş. Dişe diş mücadele ederiz. Ancak görevden almak meydandan kaçmaktır, meydanı boş bırakmaya çalışmaktır. Çiğli işçisi meydanı kimseye bırakmaz. Utku Gümrükçü göz korkutmaya çalışıyor. Ne yazık ki işçi dostları olarak bildiklerimiz de bu oyuna ortak oluyor. Ekmekle oynanıyor. Kimse ekmeğe, aşa dokunmasın. Bizim aramızda farklı partilerden işçiler var. Tek derdimiz ekmek."

Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan tepki

Hak arayan işçilerin görevden alınması üzerine Patronların Ensesindeyiz Belediye İşçileri Dayanışma Ağı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir süredir hakkını arayan belediye işçileri yevmiye taban ücretlerinin artırılması talebi meşru bir taleptir. Bu talebi kriminalize etmek ve patron edasıyla görmezden gelen her tutum işçi düşmanlığının göstergesidir. İşçilerin seslerini duyurmak için yaptıkları eylemlere belediye yönetimini destekleyenler tarafından gösterilen tepkiler ise işçi düşmanlığında düzenin muhalefetinin de iktidarının da birbirini aratmadığının göstergesidir. Belediye İşçileri Dayanışma Ağı olarak ekmek mücadelesi veren Çiğli Belediyesi işçilerinin yanında olduğumuzu ve görevden alınan temsilcilerinin derhal görevlerine iade edilmeleri gerektiğini ilan ediyoruz” denilerek mücadele çağrısı yapıldı.