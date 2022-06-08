Genel başkan eşine Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameyle, Hacer Ankut Efe’nin “İnternet yolu ile aleni bir şekilde Cumhurbaşkanı’nın şeref, onur ve saygınlığını rencide ettiği” iddia edilmişti.

t24'te yer alan habere göre, eşinin yazılarını sosyal medyada paylaşan Hacer Ankut Efe’nin “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması Bakırköy Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Hacer Ankut Efe ve Efe’nin avukatı Pınar Akbina ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Furkan Berk Biberoğlu katıldı. Duruşmada Hacer Ankut Efe’ye eşinin yazılarını paylaştığı için 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.