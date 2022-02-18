Genco Erkal'dan 'Tarkan' mesajı

Sanatçı Genco Erkal, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına ilişkin 'İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa' dedi.

Haber Merkezi

Sanatçı Genco Erkal, Tarkan'ın AKP tarafından hedef alınan şarkısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa" dedi.

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