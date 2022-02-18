Sanatçı Genco Erkal, Tarkan'ın AKP tarafından hedef alınan şarkısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Genco Erkal'dan 'Tarkan' mesajı
Sanatçı Genco Erkal, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına ilişkin 'İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa' dedi.
Haber Merkezi
Sanatçı Genco Erkal, Tarkan'ın AKP tarafından hedef alınan şarkısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa" dedi.