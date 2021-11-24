Genco Erkal 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında ilk duruşmasına çıkacak

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yarın İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Hazırlanan iddianamede Erkal'ın 2016 yılında Erdoğan'ın diplomasını sorgulayan ve başkanlık sistemini eleştiren iki paylaşımı ile 2020 yılında yaptığı Ayder Yaylası'nda betonlaşmaya karşı çıkan paylaşımının "Cumhurbaşkanına hakaret" içerdiği ileri sürülmüştü.

Soruşturma sonunda, İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edilmiş ve dava açılmıştı. 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak Genco Erkal, yarın ilk duruşmasına çıkacak.

Erkal dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da "25 Kasım sabahı bu adresteyim. 16. Asliye Ceza Mahkemesi" dedi.