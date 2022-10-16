Genco Erkal: Cahilliği, insan hayatını hiçe saymayı ‘kader’ diye yutturamazsınız

Sanatçı Genco Erkal, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden faciası hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Amasra'daki maden patlamasına ilişkin “Biz kader planına inanmış insanlarız" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı isim vermeden eleştirdi.

Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cahilliği, tedbirsizliği, insan hayatını hiçe saymayı, bilime uzak durmayı ‘kader’ diye yutturamazsınız. Cinayettir. Sorumlusunuz” dedi.

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