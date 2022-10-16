Genco Erkal: Cahilliği, insan hayatını hiçe saymayı ‘kader’ diye yutturamazsınız

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Amasra'daki maden patlamasına ilişkin “Biz kader planına inanmış insanlarız" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı isim vermeden eleştirdi.
Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cahilliği, tedbirsizliği, insan hayatını hiçe saymayı, bilime uzak durmayı ‘kader’ diye yutturamazsınız. Cinayettir. Sorumlusunuz” dedi.
Cahilliği, tedbirsizliği, insan hayatını hiçe saymayı, bilime uzak durmayı Kader diye yutturamazsınız. Cinayettir. Sorumlusunuz.— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) October 16, 2022