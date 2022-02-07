Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın araç masrafı 92 milyon 137 bin TL'yi buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tasarruf genelgesine rağmen, 2022 ve 2023 yıllarında kullanmak üzere ilk olarak 80 milyon 481 bin 783 TL'lik araç kiralaması yaptı.

Bakanlık, daha sonra 11 milyon 656 bin TL'ye yeni araçlar kiraladı. Araçların toplam maliyeti 92 milyon 137 bin TL oldu.

Tasarruf genelgesine göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki araç kiralamalarında ve alımlarında kısıtlamaya gidileceği açıklanmıştı. Mevcut araçların ise 2023 yılına kadar en az yüzde 20 azaltılacağı belirtildi.

Ancak kamu kurumları, genelgeyi delmeye devam ediyor.

Yurtlar yetersiz ama araç kiralama masrafları had safhada

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, son dönemde yurtların yetersizliği nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 ve 2023 yıllarında kullanmak üzere 30 Kasım 2021'de 80 milyon 481 bin 783 TL'lik araç kiralaması yapmıştı.

Bakanlık 21 Ocak 2022'de tekrar ihaleye çıkarak 11 milyon 656 bin TL'ye yeni araçlar kiraladı.

Tümü bu yıl ve önümüzdeki yıl boyunca kullanılacak araçların toplam kirası ise 92 milyon 137 bin TL’yi bulmuş durumda.