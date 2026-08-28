Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda sendikal baskı: ‘300 üyemiz istifaya zorlandı’

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda çalışan işçilere yönelik sendikal baskı ve ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

TEK-İŞ Sendikası Genel Merkezi, Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Toleyis dışındaki sendikalara karşı ayrımcı uygulamalarda bulunulduğunu, işçilerin sendika seçme hakkının engellendiğini kaydetti.

Sendika, iki yöneticisinin işten çıkarıldığını, beş yönetici ve temsilcisine ise sendikal faaliyetleri nedeniyle “sürgün” niteliğinde görevlendirmeler ve ücret kesme cezaları uygulandığını açıkladı. Ayrıca 11 yönetici ve üyenin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük ücretlerinin ödenmediği ifade edildi.

‘300 üyemiz istifa ettirildi’

TEK-İŞ açıklamasındaki en dikkat çekici noktalardan biri de sendikadan toplu istifalara ilişkin oldu.

Sendika, yaklaşık 300 üyesinin işten çıkarılma tehdidiyle TEK-İŞ’ten istifa ettirildiğini söyledi. Sendikal faaliyetlere ve yöneticilere yönelik işlemlere ilişkin belgelerin İstanbul Vali Yardımcılığına da sunulduğu belirtildi.

TEK-İŞ, Bakanlık bünyesinde uzun yıllardır tek bir sendikanın desteklendiğini, diğer sendikaların ise örgütlenmesinin engellendiğini savunarak söz konusu iddiaların araştırılmasını istedi.

Sendika yöneticisine ‘cezai görevlendirme’ iddiası

Sendikanın açıklamasında Marmara Şube Başkanı Ömer Polat ile Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Adem Özsoy hakkında gerçekleştirilen işlemler de örnek gösterildi.

TEK-İŞ’e göre Ömer Polat hakkında 7 Temmuz 2025’te “cezai mahiyette” bir görevlendirme yapıldı. Polat’ın görevlendirmeyi kabul etmemesi üzerine yaklaşık 15 gün boyunca işyeri kapısında mesaisini tamamlamak zorunda bırakıldığı ifade edildi.

Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Adem Özsoy’un ise 7 Temmuz 2026’da Avcılar Cerrahpaşa Yurt Müdürlüğüne gönderilmek istendiği belirtildi.

Sendikaya göre Özsoy görevlendirmeyi kabul etmeyince yaklaşık iki yıldır kullandırılmayan yıllık izinlerinin kullandırılması, söz konusu görevlendirmeyi kabul etmesi şartına bağlandı.

‘Personel ihtiyacı’ gerekçesindeki çelişkiye dikkat çekildi

TEK-İŞ, Özsoy’un Avcılar Cerrahpaşa Yurt Müdürlüğüne gönderilmesine gerekçe olarak “personel ihtiyacının” gösterildiğini, ancak daha sonra aynı birime iki ayrı personelin görevlendirildiğini belirtti.

Sendika ayrıca Esenyurt Mahiriz Erkek Öğrenci Yurdu’nun kapanmasının ardından bazı çalışanların evlerine daha yakın olan Avcılar Cerrahpaşa Yurdu’na geçmek istediğini ancak kendilerine burada personel ihtiyacı olmadığı söylenerek Başakşehir’e gönderildiklerini aktardı.

TEK-İŞ, aynı kurumda personel ihtiyacına ilişkin birbiriyle çelişen kararların görevlendirmenin gerçek nedenine ilişkin soru işaretleri doğurduğunu savundu.

'SGK çıkışı geriye dönük yapıldı'

Sendikanın bir başka açıklaması da Adem Özsoy’un işten çıkarılma sürecine ilişkin oldu.

TEK-İŞ, Özsoy’un her gün İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geldiğini ve personel kimlik kartını okuttuğunu, buna karşın hakkında geriye dönük “devamsızlık” gerekçesiyle SGK çıkış işlemi yapıldığını söyledi.

Sendika, işyerindeki kamera kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından delil niteliğinde olduğunu belirterek kayıtların korunması çağrısında bulundu.

Vali yardımcısının ‘Beni dinlemiyorlarsa dava açın’ dediği belirtildi

TEK-İŞ, söz konusu görevlendirme sürecinde İstanbul Vali Yardımcısı Ü.K. ile de görüştüklerini açıkladı.

Sendikanın aktardığına göre Vali Yardımcısı, Personel Şube Müdürlüğünde görev yapan E. isimli yöneticiyle görüşerek işlemle ilgili bir talepte bulundu. Söz konusu yöneticinin daha sonra sendika temsilcilerine “Vali Yardımcısı beni aradı ancak talebini yerine getirmedim” dediği belirtildi.

TEK-İŞ, bunun üzerine yeniden aradıkları Vali Yardımcısının “Beni dinlemiyorlarsa dava açın” yanıtını verdiğini söyledi.

Çalışma Bakanlığı’na soruşturma çağrısı

TEK-İŞ, yaşananların Türk Ceza Kanunu’nun sendikal hakların kullanılmasının engellenmesini düzenleyen 118. maddesi kapsamında resen soruşturulmasını istedi.

Sendika ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrı yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki uygulamalara ilişkin denetim ve teftişlerin hızlandırılmasını talep etti.

TEK-İŞ daha önce de İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sendika yöneticilerine yönelik “cezai mahiyette görevlendirmeler”, yıllık izinlerin kullandırılmaması ve yaklaşık 1200 işçinin yıllık izin ücretlerinin mevzuata aykırı biçimde ödendiği gerekçesiyle Çalışma Bakanlığı’na başvurmuştu.

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