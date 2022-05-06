Gençlik ilan etti: İncirlik’e #DenizlerleYürüyoruz

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Denizlerin idamının 50. yılında İncirlik'e yürüyüş başlatacaklarını ilan etti.

TKG tarafından yapılan açıklamada, "NATO, karşısında her zaman gençliği buldu. Deniz, Yusuf ve Hüseyin 1972’de memleketlerini bu tehdide karşı savundukları, emekçilerin bağımsız Türkiye özlemine yanıt oldukları için düzen siyasetinin kirli elleriyle ölüme gönderilmiş ancak hafızalardan silinememişlerdir" denilirken, "Gençliğin Denizlerle çıktığı yolu daha ileriye taşıyarak adımlamaya devam ediyoruz: 15 Mayıs’ta İncirlik’te NATO üssüne yürüyoruz!" ifadesi kullanıldı.

TKG tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

NATO Defol Gençlik Burada! İncirlik’e #DenizlerleYürüyoruz

Emperyalizm ülkemizi ve geleceğimizi tehdit ediyor. Patron yanlısı, emek düşmanı siyasetçileriyle, sürekli savaş tehdidiyle, memleketimizin her tarafına konuşlandırdığı yabancı askerlerle, üslerle…

Ülkemiz, patron sınıfının arzusu ve o dönem iktidardaki Menderes eliyle NATO’ya sokuldu. Bedel olarak binlerce yurttaşımız Kore’ye ölmeye ve öldürmeye gönderildi. NATO, 1952’den beri ülkenin kaynaklarını talan etmek, Amerikancı cemaatleri inşa etmek, yurtsever öğrencileri, aydınları katletmek üzere bu topraklarda faaliyet yürütüyor. Sovyetler Birliği’nin çözülmesiyle beraber daha da saldırgan bir tutum geliştiren bu terör örgütü, 90’lardan itibaren çok kısa sürede Yugoslavya’yı bombalamış, Irak’a müdahalede Türkiye üzerinden rol üstlenmiş, Afganistan’a saldırmış ve en son kuzeyimizde Ukrayna-Rusya arasında gerçekleşen savaşın tetikleyicilerinden biri olmuştur.

NATO emeğe düşmandır: 1960’larla birlikte yükselen işçi sınıfı hareketi karşısında kontrgerilla yapılarını yetiştirmiş, bu çeteler eliyle işçi sınıfına karşı kanlı eylemler düzenlenmiştir.

NATO bağımsızlığa düşmandır: Ülke savunması ve siyasetine dair kararlara müdahale etmiş, topraklarımız üzerinde yabancı üsler açılmasını sağlamış, kendi savaş planlarına Türkiye’yi ortak etmiştir.

NATO laikliğe düşmandır: Bugüne kadar NATO’nun ülkemizde yürüttüğü faaliyetlerle uyumlu gerici siyasi hareketleri desteklemiş, bugün başımıza bela edilen cemaat ve tarikatların palazlandırılmasında başat rol oynamıştır.

NATO gençliğe ve yurtseverliğe düşmandır: Katledilişlerinin 50. yılında andığımız Denizler, NATO’nun kanlı planlarına karşı mücadele ettikleri için idam edilmişlerdir.

Ülkemizdeki patron sınıfı ve iktidarından muhalefetine düzen partileri topluca NATO’cudur.

AKP iktidarının siyasi manevraları ve ara ara yaptığı şovlar, özlerindeki NATO’culuğu değiştirmemektedir. 20 yılı aşan AKP iktidarı boyunca ülkemiz sayısız NATO görevine katılmış, ülkemizdeki NATO üsleri varlıklarını korumuş, İncirlik’teki nükleer bombalar hem bölge devletlerini tehdit etmiş hem de ülkemizi bir hedef haline getirmiştir.

Muhalefet iddiasındaki düzen partileri için de durum aynıdır. CHP’sinden İyi Partisi’ne ve dünün AKP’lisi DEVA ve Gelecek’e kadar tüm düzen muhalefeti ülkemizin NATO’nun aktif bir parçası olması gerektiğini savunmaktadırlar. Bir de üstüne AKP’yi yeterince NATO’cu olmadığı gerekçesiyle eleştirmektedirler.

Tüm tarihinde katliamlar, işgaller ve halka karşı düşmanlık olan NATO’nun varlığını kabul etmiyoruz. Dünyanın en büyük terör örgütünün yuvalarını ülkemizde istemiyoruz. İktidarından muhalefetine, NATO’culuk yarışı yapan partilerden bir hayır gelmeyeceğini görüyoruz.

Türkiye Komünist Gençliği, eli kanlı NATO örgütünün tek bir askeri bile ülkemiz topraklarında kalmayana kadar mücadele edecektir.

NATO, karşısında her zaman gençliği buldu. Deniz, Yusuf ve Hüseyin 1972’de memleketlerini bu tehdide karşı savundukları, emekçilerin bağımsız Türkiye özlemine yanıt oldukları için düzen siyasetinin kirli elleriyle ölüme gönderilmiş ancak hafızalardan silinememişlerdir.

Gençliğin Denizlerle çıktığı yolu daha ileriye taşıyarak adımlamaya devam ediyoruz: 15 Mayıs’ta İncirlik’te NATO üssüne yürüyoruz!

Türkiye Komünist Gençliği