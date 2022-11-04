Gençlik bir araya geliyor, TKP Gençlik Çözüm Belgesi'ni tartışıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) güncel sorunlara çözüm belgelerini duyurmaya devam ederken "Gençlik" için çıkış haritasını da yayınlamıştı.

Ankara gençliği MMO Kültür Merkezi'nde buluşuyor, Türkiye Komünist Partisi de merak edilenleri yanıtlıyor.

6 Kasım Pazar saat 16.00'da bir araya gelecek gençler, TKP'nin Gençlik Çözüm Belgesi'ni konuşacak.

"Bu parti yaşamsal sorunlara nasıl müdahale edecek? Çözümler için kaynakları nereden bulacak?" sorularının yanıtlanacağı etkinliğe TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu katılacak.

Cenk Güray Yapıcılar'dan Günseli Çetinkaya, Kardelen Pınar, Cem Yarkın da şarkılarıyla etkinlikte yer alacak.