Gençlerin üçte biri salgının ardından 'hayatın kontrolden çıktığını' düşünüyor

The Guardian’da yer alan habere göre, İngiltere'de yapılan bir araştırmada 16-25 yaş aralığındaki gruptaki kişilerin yüzde 60’ının nesillerinin geleceklerinden korku duyduklarını düşündüklerini belirtildi. Ankete katılanların üçte biri, iş seçeneklerinin pandemiden aldığı hasarın düzelmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Ankete İngiltere genelinde 2 bin genç katıldı. Ankete katılanların yarısı, pandemi döneminde yaşamın kendisini daha “dirençli” hâle getirdiğini söyledi.

T24'ün aktardığı habere göre, anket pandeminin gençlerin özel hayatlarında etkileri olduğunu gösterdi. Pandeminin gençlerin yalnız karar verme yeteneklerini ve özgüvenlerini de eklediği görüldü.