'Gençlerin önünü biz açtık' diyen Erdoğan'a TKP'den yanıt

İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen "ÜniAK FEST" programında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlerle aramızı açmak istiyorlar. Akıllarınca operasyon çekiyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, gençlerle aynı duyguları paylaştıklarını ve gençlerin önünü kendilerinin açtığını iddia etmişti.

Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren TKP Merkez Komite üyesi Berkay Kemal Önoğlu, "Erdoğan gençliği görmezden gelmeye devam etsin, gençlik ona zaten gösterecek" dedi.

TKP MK üyesi Berkay Kemal Önoğlu’nun açıklaması şöyle;

“AKP’li Cumhurbaşkanı AKP’li gençleri toplamış, ‘gençlik bizimle yürüyor, iki yılda 34 ayrı programda gençlerle buluştuk’ diyor.

Nedir o programlar?

Liselilerin ‘teknoloji festivali’ diye yalan söylenilerek, ailelerinden habersiz götürüldüğü ‘İlk Oyum Erdoğan’a’ buluşmaları mı? Ya da ‘bedava konser var’ diyerek AKP etkinliği olduğu saklanarak otobüslerle Adana’ya taşınan öğrenciler?

Yalan söyleyerek gerçekleştirilen buluşmalar dahil mi değil mi bu programlara?

'Zengin AKP’lilerin çocukları dışında havaya giren genç yok'

Devamla şunları söylüyor Erdoğan, ‘Yıllarca bu ülkenin evlatları Yükseköğretim harcını ödeyebilmek için sıkıntı çekti. Yıllarca bu ülkenin evlatları üniversite eğitimi sürdürecek maddi imkan, barınacak yurt bulamadığı için okulunu bırakıp gitmek zorunda kaldı.’

Bu konuşmalar AKP’nin kaybettiği gençliği kazanmaya dönük çaresiz çırpınışlarının artık açıkça gerçekliği inkara dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Artık boğazına kadar borç içine batırılan, içine sokulduğu her yarışta geride başlatılan gençler için hayat memat meselesi haline gelmiş beslenme, barınma ihtiyaçları için hiçbir ciddi adım atmadı iktidar. ‘Seçim ekonomisi’ adı altındaki felaket ekonomisi paketi içine bile alınmayan gençleri kapsayabilmek için önce dil değiştirme çabasına girişildi. ‘Muhafazakar devrimci’ diye bir safsata üretildi. Sonra dümen ‘dindar nesil vizyonuna’ kırıldı. Baktılar ki sorunlar çok ağır, zengin AKP’lilerin çocukları dışında havaya giren genç yok. Bu sefer de topladılar partilerinin tuzu kuru gençlerini, onlara güzel masallar anlatıyorlar. Onlar da sloganlarla kendilerinden geçiyor. Ne de olsa Ak Gençlik için ‘Türkiye yüzyılı’ iş garantili…

'Cumhurbaşkanı inkar etse de bunlar Türkiye’de yaşanıyor'

Peki milyonlarca emekçi çocuğu ne durumda?

Onlar Erdoğan’ın iddialarının aksine, planlama yoksunu yerleştirme sisteminin ceremesini çekiyorlar? Milyonlarcası için yetenek ve ilgi alanlarından bağımsız bir konu meslek seçimi. En baskın ölçüt iş bulma kaygısı çünkü 20 milyon gencin en az 6 milyonu ne eğitimde ne istihdamda yer alabiliyor…

Peki üniversite tercihlerinde ölçüt nedir? Milyonlarca gencimiz için daha iyi bir üniversite değil daha yakın bir üniversitede okumak öncelikli. Çünkü ailesinden uzakta geçim mücadelesi veren öğrenciler kredi alsalar, bir taraftan çalışıyor olsalar ve ailelerinden bir miktar destek alsalar bile ancak geçinebiliyorlar büyük şehirlerde… Yetersiz yurt kontenjanlarına yerleşemeyen öğrenciler kayıtlarını dondurarak memleketlerine geri dönmek zorunda kalıyor.

Cumhurbaşkanı inkar etse de bunlar Türkiye’de yaşanıyor.

Ve Erdoğan gençliği görmezden gelmeye devam etsin, gençlik ona zaten gösterecek!"