Erdoğan: Gençlerin önünü biz açtık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Volkswagen Arena'da ÜniAK FEST programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında "Son dönemde birileri harflerle kuşakları ilişkilendirerek bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar. Akıllarınca operasyon çekiyorlar. Gençler burada, gençler karşımda burada... Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Bu programlarda kah güldük kah hüzünlendik. Gördük ki gençlikle aynı duyguları paylaşıyoruz. Birileri sosyal medyada kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar tutmadı. Taklit etmeye çalıştılar o da olmadı. Şimdi ne yapacağını bilmez şekilde bir o yana bir bu yana savruluyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz üniversiteye gireceğimiz zaman lise mezunlarından 10'da 1 kişi alıyorlardı. Şimdi üniversiteye girmek isteyenlerin hepsine kapılar açık. Gençlerin önünü biz açtık. Yıllarca bu ülkenin evlatları Yükseköğretim harcını ödeyebilmek için sıkıntı çekti. Yıllarca bu ülkenin evlatları üniversite eğitimi sürdürecek maddi imkan, barınacak yurt bulamadığı için okulunu bırakıp gitmek zorunda kaldı."