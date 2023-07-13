Gençlere ücretsiz Müzekart uygulaması yeniden başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" projesinin yeniden başladığını duyurdu.

Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

325 bin kişi faydalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, "Genç Ne Sever Platformu" kapsamında geçen yıl hayata geçirildi ve 1 Temmuz 2022-1 Ekim 2022 arasında uygulanan projeden 325 bin kişi faydalandı.

Bu yıl da 13 Temmuz 2023-13 Ekim 2023 arasında tekrar uygulanacak olan projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, ''www.muzekartgns.com'' adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkânı bulacak.