Gençler Ankara'da buluştu: Küçük azınlığın yaşamımızdan çaldıklarını almaya geliyoruz

Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) Ankara'da "Küçük Azınlığın Yaşamımızdan Çaldıklarını Almaya Geliyoruz" etkinliği bugün yapıldı.

Yüzlerce gencin katıldığı etkinlikte Türkiye Komünist Gençliği adına açılış konuşmasını yapan Zekican Demirçelen "Kararsızlığımızın, umutsuzluğumuzun, örgütsüzlüğümüzün geleceğimizde yeri yok!... Ülkemizin, düzen siyasetinden ve onun temsilcilerinden kurtulmaya ihtiyacı var. Bunu da ancak düzeni değiştirmek isteyen gençler yapabilir. Biz geleceğimizi kazanmak için sadece birinden değil bu düzenin bütününden kurtulursak kazanacağımızı biliyoruz. Ülkemizin yarınına dair kuşku duyanlara örgütlülüğümüzden doğan umudu göstereceğiz. Sosyalist bir Türkiye’nin, eşitliğin ve özgürlüğün ülkesinin bizlerin ellerinde büyüyeceğini anlatacağız. Her gün bunun için örgütleneceğiz. Bu düzeni mutlaka yıkacağız, sosyalist Türkiye’yi kuracağız" dedi.

Liselilerin, üniversitelinin ve gençlerin söz aldığı etkinliğe yüzlerce Ankaralı genç katıldı.

Kapanış konuşmasını yapan Gözde Kök ise "Gençlik adına bu saatten sonra verilecek mücadelenin kendini sınıflar mücadelesinin tam ortasında tarif etmek dışında bir seçeneği yok. Gençler sınıflar mücadelesinde emekçilerin safında yerlerini aldıkları, bu düzeni ortadan kaldırma mücadelesine kan taşıdıkları ölçüde kendi kurtuluşlarını hayal edebilirler. Ancak bu şekilde küçük azınlığın kendilerinden çaldıklarını geri alabilirler" dedi.

Kök "Bahçedeki herkesin bu söylediklerime hak verdiğini düşünüyorum... Bu düzenden mutsuzsanız, yapabileceğiniz en iyi şey partili mücadeleye katılmak. Partinin kolektif aklına ve üretimine güç katmak. Örgütlü mücadele fikrini yaymak, partiyi büyütmek. Kısacası gelin... Gençliğinizden ve geleceğinizden çaldıklarını hep birlikte geri alalım. Eşit ve özgür bir ülkede yaşama hakkımızı söke söke kazanalım" diye konuştu.

Onlarca gencin Türkiye Komünist Partisi saflarına katılmasıyla etkinlik sonlandı.