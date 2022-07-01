Genç kadını sokak ortasında bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Antalya'da dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 Sokak'ta meydana gelen olaya göre, Özkan G.(36) kız arkadaşı N.K.'yi sokakta boğazından bıçakladı. Çığlıkları duyan vatandaşlar olaya müdahale etmek isterken elindeki bıçağı bırakmayan saldırgan N.K.’nin yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Vatandaşların tepkisi üzerine Özkan G. olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen N.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan ve Zeytinköy bölgesinde gözaltına alınan saldırgan ifade vermedi. Özkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ve mahkemede de susma hakkını kullanan saldırgan "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. (İHA)