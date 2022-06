Antalya'da bıçakladığı kadının başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Yenimahalle'de Özkan G. adlı erkek ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Özkan G., tartışma sırasında yanında taşıdığı bıçakla N.K’yı bıçakladı ve ağır yaraladı. N.K. aldığı bıçak darbelerinde sonra yere yığılırken olayı gören çevredeki insanlar olaya müdahale etmek istese de Özkan G., bıçakladığı kadının başında bekleyerek insanların yardım etmesine izin vermedi.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile Özkan G. gözaltına alınırken N.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre görgü tanıkları, "Biz olayın bu duruma geleceğini bilmiyorduk. İçeriye kaçtığım an her şey olmuş ve bitmişti. İnsanlar da bir anda kalabalıklaşmıştı. Polis arandı ama gelene kadar kadın can çekişiyordu. Kadını bıçakladı ve kimseye de müdahale izni vermedi. Komşularda taş ve eline geçirdikleriyle şahsa müdahale etmeye çalıştı ama bıçağı filan etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı" ifadelerine yer verdi.

Görgü tanıkları, "İlk başta kavga ettiler, sonradan bıçak çıktı. Biz olayın son kısmına yetiştik. Kadın yerde yatıyordu herkes başına gelince şahıs yürüyerek olay yerinden kaçtı. Sonrasında ambulans geldi ve kadını götürdü. Ben adamın kadını tutup yere yatırdığı kısmını gördüm” dedi.