Gemont işçileri Adana’da eylem yapacak

Rusya’da Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Gemont’un şantiyesinde çalışan ve ücretleri ödenmeyen işçiler Adana’da eylem yapacak.

Türkiye’ye dönüp hâlâ ücretleri ödenmeyen işçiler dün Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Gemont’un Kocaeli’ndeki fabrikası önüne gelerek basın açıklaması yapmıştı. Yapılan basın açıklamasının ardından kurdukları Patronların Ensesindeyiz (PE) Gemont İşçileri Komitesi'yle toplanan, ücretleri ödenene kadar bulundukları yerlerde eylem yapma kararı alan işçiler ilk olarak Adana’da eylem yapacak.

Gemont işçileri Perşembe günü Adana Sasa fabrikası A kapısı önünde saat 15.30’da yapacakları basın açıklamasına tüm emek dostlarını ve basın emekçilerini davet ettiler.

Ücretleri ödenmeyen #Gemont işçileri, Perşembe günü Adana Sasa fabrikası önünde eylem yapacak. Rusya'da ve Türkiye'de bulunan işçiler, Sadık Akman'dan ücretlerini istiyor.



Tarih:28.08.2022 Perşembe

Saat: 15:30

Yer: Adana Sasa fabrikası, A kapısı önü



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