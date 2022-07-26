Gemont işçileri Adana’da eylem yapacak

Ücretleri ödenmeyen Gemont işçileri, Adana Sasa fabrikası önünde eylem yapacak.

Patronların Ensesindeyiz

Rusya’da Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Gemont’un şantiyesinde çalışan ve ücretleri ödenmeyen işçiler Adana’da eylem yapacak.

Türkiye’ye dönüp hâlâ ücretleri ödenmeyen işçiler dün Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Gemont’un Kocaeli’ndeki fabrikası önüne gelerek basın açıklaması yapmıştı. Yapılan basın açıklamasının ardından kurdukları Patronların Ensesindeyiz (PE) Gemont İşçileri Komitesi'yle toplanan, ücretleri ödenene kadar bulundukları yerlerde eylem yapma kararı alan işçiler ilk olarak Adana’da eylem yapacak.

Gemont işçileri Perşembe günü Adana Sasa fabrikası A kapısı önünde saat 15.30’da yapacakları basın açıklamasına tüm emek dostlarını ve basın emekçilerini davet ettiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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