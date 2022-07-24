Aylarca Rusya'da mahsur kalan işçiler, ödenmeyen ücretler için basın açıklaması düzenliyor

Rusya’da Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Nizhnekamsk şehrinde Gemont firmasının EP-600 Etilen Tesisi projesinde çalışan ve iş ile ilişkilerinin kesilmiş olmasına rağmen ülkelerine dönemeyen işçilerin bir kısmı haklarını alarak Türkiye’ye gelirken bir kısmı ise hem Rusya’da hem de Türkiye’de Gemont firması tarafından mağdur edilmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin işçiler 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 13.00'de Kocaeli Gemont Endüstri Tesisleri'nde bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na en son gelişmelerden bahseden işçiler Rusya’da alacaklarını almadan memleketlerine dönmeyeceklerini söylerken, Türkiye’ye dönen ve alacaklarını hâlâ alamayan işçiler ise hem hukuki süreci hem de eylemlilikleri başlatacaklarını söyledi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hukuki süreci de başlatacaklarını söyleyen işçilerin en temel talepleri şunlar:

Gemont firmasında çalışan ve hakları gasp edilen tüm işçilerin alacakları bir an önce verilmelidir. Rusya’da mahsur kalan işçilerin en kısa sürede hakları verilerek Türkiye’ye dönmeleri sağlanmalıdır.

📢Haklarımız için bir araya geliyoruz: Bu davet bizim!



🔴#Gemont işçileri olarak ödenmeyen ücretlerimiz ve Rusya'da mahsur kalan arkadaşlarımız için buluşuyoruz!



📅25 Temmuz Pazartesi



⏰13:30



📍Kocaeli Gemont Endüstri Tesisleri (Gemont Kullar)#GemontİşçisiHakkınıİstiyor pic.twitter.com/MmbXSTBdHw — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 24, 2022

soL TV Rusya’da Gemont Şantiyesinde Mücadele Eden İşçiler Ülkeye Döndü, Bazı İşçilerse Hâlâ Mahsur

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org