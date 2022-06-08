'Gemlik'e Yürüyüş'e yasaklama

12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan "İmralı siyasetine karşı barışı savunmak" için Gemlik'e yürüyüş konusu ile ilgili olarak Bursa Valiliği yasaklama kararı yayımladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Bursa genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, açık kapalı alanlar, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama gibi tüm eylemlerin yapılması yasaklandı.

Bursa Valiliği resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sosyal paylaşım sitelerinde açık kaynaklarda yapılan çalışmalar neticesinde; yasa dışı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan 'İmralı siyasetine karşı barışı savunmak' için Gemlik'e yürüyüş konusu ile alakalı ilimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, umuma açık kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ile bu kapsamdaki tüm eylem/etkinliklerin yapılması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Bursa il sınırları içerisinde (İlimiz merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 09.06.2022 günü saat 00.01'den - 15.06.2022 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

HDP'den Öcalan için yapılacak 'Gemlik Yürüyüşü'ne çağrı

HDP Sözcüsü Ebru Günay, 12 Haziran’da yapılacak “Gemlik Yürüyüşü”ne katılmaya çağırmıştı.

Günay, yürüyüşe ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı.

"Ölünceye kadar hapislik biçimindeki ağırlaştırılmış müebbet infaz rejimi AİHM kararları ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda sona erdirilmelidir. İmralı Hapishanesi kapatılmalı, İmralı tecrit sistemi ortadan kaldırılmalıdır. Kürt sorununun demokratik çözümü, toplumsal ayrışma üreten her soruna eşit-ortak yaşam temelinde yaklaşılmalıdır. Bundan ötürü diyoruz ki; ekonomik refah ve toplumsal adaleti hedefleyen bütünlüklü bir toplumsal barış projesinin hayata geçirilmesi ülkemiz açısından elzemdir. Bir kez daha ifade etmek gerekirse; tecrit politikalarının ülkede yarattığı etkilerine dair itirazımızı dile getirmek için 12 Haziran’da gerçekleştireceğimiz ‘Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik’e Yürüyüşü’müze tüm halkımızı ve demokratik kamuoyunu davet ediyoruz."