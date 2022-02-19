Gemi söküm işçileri: Direnişe devam edeceğiz!

İzmir Aliağa gemi söküm tesislerinde patronlar adına Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal'ın işçi temsilcileriyle yaptığı görüşmede işçilerin taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle direnişe devam denilmişti.

Bazı tersanelerde çalışan işçilerin eylem yaptığı için işten çıkarıldığı öğrenildi.

"Taleplerimiz kabul edilene kadar direnişe devam edeceğiz" diyen ve tersaneleri dolaşan işçiler hakları için mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

Yarın saat 15.00'te de Aliağa Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapacağını duyuran işçiler, herkesi direnişe destek olmaya çağırdı.