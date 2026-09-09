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Gelibolu’da çocuk istismarı: Akaryakıt patronu otel odasına baskında gözaltına alındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin tanınmış patronlarından Ş.T. kaldığı otel odasına düzenlenen baskında iki erkek çocuğuna istismar iddiasıyla gözaltına alındı. İlçede "saygın iş insanı" diye tanındığı belirtilen Ş.T.'nin daha önce de aynı otele çocuklarla gittiği öne sürüldü. Otel yönetiminin çalışanlara sessiz kalmaları yönünde baskı yaptığı iddia edildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 09.09.2026 , 16:05

Çanakkale Gelibolu’da akaryakıt sektörü patronu Ş.T. kaldığı otel odasına düzenlenen polis baskınında gözaltına alındı. Oda da 18 yaşından küçük iki erkek çocuğun bulunduğu belirlendi.

Yerel Gelibolu Gazetesi’nin haberine göre olay 7 Eylül Pazartesi günü kentte faaliyet gösteren bir otelde yaşandı. İhbar üzerine otele gelen polis ekipleri, ilçede “saygın bir iş insanı” diye tanındığı belirtilen Ş.T.’nin kaldığı odaya polis kamerasıyla baskın düzenledi. Odada 18 yaşından küçük olduğu belirlenen iki erkek çocuğu tespit edildi. 

Ş.T. polis ekiplerince gözaltına alınarak Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İfadesinin alınmasının ardından Gelibolu Devlet Hastanesi’ne götürülen Ş.T.’den kan ve sürüntü örnekleri alındı.

Otel odasından örnekler alan polis ekipleri, otel çalışanları ve işletmecilerinin de ifadelerini aldı.

Ş.T.’nin daha önce de aynı otelde 18 yaşından küçük çocuklarla kaldığı ve otel işletmecilerinin durumdan haberdar olduğu, çocukların kayıtlarının ayrı bir sistemde tutularak polise bildirilmediği iddia edildi.

Durumdan rahatsız olan çalışanlara ise işletme sahipleri tarafından sessiz kalmaları yönünde baskı uygulandığı öne sürüldü.

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