Gelenek Dergisi'nin 157. sayısı çıktı

Türkiye Komünist Partisi'nin teorik yayın organı ve Türkiye’nin halen yayımlanmakta olan en eski Marksist dergisi Gelenek'in 157. sayısı çıktı.

Derginin Ağustos sayısında sermaye-devlet ilişkisine, Küba'ya, emperyalizmin hegemonya bunalımına ve göçmenlere dair yazılar yer alıyor.