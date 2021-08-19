Gelenek Dergisi'nin 157. sayısı çıktı

Gelenek Dergisi'nin Ağustos sayısı 'Sermaye, devlet, müsilaj' başlığıyla çıktı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi'nin teorik yayın organı ve Türkiye’nin halen yayımlanmakta olan en eski Marksist dergisi Gelenek'in 157. sayısı çıktı.

Derginin Ağustos sayısında sermaye-devlet ilişkisine, Küba'ya, emperyalizmin hegemonya bunalımına ve göçmenlere dair yazılar yer alıyor.

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