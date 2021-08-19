Gelenek Dergisi'nin 157. sayısı çıktı

Türkiye Komünist Partisi'nin teorik yayın organı ve Türkiye’nin halen yayımlanmakta olan en eski Marksist dergisi Gelenek'in 157. sayısı çıktı.
Derginin Ağustos sayısında sermaye-devlet ilişkisine, Küba'ya, emperyalizmin hegemonya bunalımına ve göçmenlere dair yazılar yer alıyor.
Gelenek 157 hazır!— Gelenek Dergisi (@GelenekDergisi) August 1, 2021
Ağustos sayımızda sermaye-devlet ilişkisine, Küba'ya, emperyalizmin hegemonya bunalımına ve göçmenlere dair yazılar yer alıyor.
Önümüzdeki günlerden itibaren @NHKMKitabevi'nden ve Türkiye Komünist Partisi bürolarından temin edebilirsiniz.#Cuba #emperyalizm pic.twitter.com/t1kWq9aHoD