Gelenek bozulmadı: AKP'li belediye 'en borçlu belediye' unvanını kaptırmadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Hazine Alacak Stoku, yerel yönetimler ile kamu idarelerinin içinde bulunduğu borç batağını gözler önüne serdi.

Türkiye genelindeki belediyeleri ve iştiraklerini kapsayan 30 kurumun geçen yıla ait toplam borcu 8 milyar 594 milyon 449 bin lira oldu. Aralarında TCDD ve BOTAŞ’ın da yer aldığı toplam 4 kamu iktisadi teşebbüsünün (KİT) Hazine borcunun ise 6 milyar 721 milyon 562 bin lira olduğu bildirildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, belediyelerin Hazine’ye olan borçlarına göre sıralandığı listelerde hemen her yıl ilk sırada yer alan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022’de de bu unvanını korudu.

18 yıldır AKP’li başkanlarca yönetilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılına ait kesinleşen Hazine borcunun 2 milyar 328 milyon 696 bin lirayı bulduğu bildirildi. Kocaeli’nin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 824 milyon lira, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 629,9 milyon lira, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ise 589 milyon lira borcunun bulunduğu ifade edildi.

Borçların yüzde 85'in TCDD'ye ait

KİT’ler arasında astronomik borcu ile TCDD öne çıktı. Toplam 6,7 milyar liralık borcun 5,7 milyar TL’sini TCDD’nin Hazine borçları oluşturdu.

TCDD dışındaki KİT’lerin 2022 yılı Hazine borçları ise şöyle sıralandı:

BOTAŞ: 13 milyon 327 bin lira

EÜAŞ: 103 milyon 382 bin lira

TEİAŞ: 876 milyon 429 bin lira

Hazine 43,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 ihalede 43 milyar 576,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 3 yıl (1211 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. Nominal teklifin 7 milyar 10,5 milyon lirayı bulduğu ihalede net satış, 3 milyar 274,2 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,11 olarak belirlendi. İkinci ihalede de 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 9,67, bileşik faiz yüzde 9,9 oldu. Nominal teklifin 30 milyar 72 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 183 milyon lira, net satış 22 milyar 802 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan 1 milyar 250 milyon liralık teklif alınırken, bunun tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından 27 milyar 113 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 16 milyar liralık satış yapıldı. Hazine böylece, iki ihalede toplam 43 milyar 576,3 milyon lira borçlandı.