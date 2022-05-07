Gelecek Partisi'nin yeni ittifak önerisine Deva Partisi'nden yanıt

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun üçüncü ittifak önerisini değerlendirdi.

HalkTV'den İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Şahin, "Burada aynı düşünce, aynı dünya görüşü, aynı gelenekten gelmek doğrudur. Eş zamanlı olarak bazı siyasi partiler içerisinde birlikte hareket ettik. Ama yepyeni bir siyasi kültür inşa ettik biz DEVA Partisi'nde. Partimizde toplumun çok değişik kesimlerinden isimler var. Ve parti yönetimimizle, başkanlık divanımızla farklı düşünceleri yansıtan bir yapıya sahibiz" diye konuştu.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle ittifak önerisinin altı parti bir araya gelmeden önce yapıldığını aktaran Şahin, "Bu düşünce altılı masaya oturmadan önce de DEVA Partisi'ne iletilmiş bir düşünceydi. Ancak biz altılı masada yarınların Türkiye'sini inşa etmenin daha kolay olabileceğini daha doğru bir yöntem olabileceğini düşünerek altılı masada tercih bulunduk" dedi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Bu masaya oturduktan sonra tek başımıza DEVA Partisi değiliz. DEVA Partisi'nin organları da tek başına buna karar veremez. Çünkü o masaya otururken güçlendirilmiş parlamenter sistemi bu ülkeye kazandırmak için oturduk. Ve hep birlikte o masanın etrafında belirlenecek Cumhurbaşkanı adayıyla, 13'üncü Cumhurbaşkanını seçme iradesiyle oturduk. Dolayısıyla parlamentoya yansıyacak güçlü bir aritmetiğin ne şekilde olacağına, bu masanın ortaklaşa yapmış olduğu çalışma sonrasında verilecek kararla karar verilmeli. Bizim ferdi DEVA Partisi olarak görüş beyan etmiş olmamız, o masanın ruhuna biraz aykırılık teşkil eder."