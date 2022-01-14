Gelecek Partisi’nden Selçuk Özdağ açıklaması

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldığının duyurulmasının ardından bugün acil olarak toplantıya çağrıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri hakkındaki sözleri nedeniyle resen soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Başkanlık Kurulu toplantısının ardından açıklamada "Sayın Özdağ’a tam desteğimizi kararlılıkla vurgularız. Daha önce de Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selim Temurci’ye yapıldığı gibi, gözdağı vermek amacıyla soruşturmaların ve davaların hukuki zorlamalar olduğu açıktır" denildi.
Açıklama şöyle: