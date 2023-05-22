Gelecek Partisi'nden 'istifa' açıklaması: 'Algı oluşturmaya yönelik siyaset mühendisliği'

Gelecek Partisi, partinin kurucu üyelerinden 11 ismin istifa ettiğine ilişkin haberlere dair "11 kişi istifa etti haberinde isimleri geçenlerden birçoğu çok önceleri partimizle ilişiğini kesmiş isimlerdir. Bu tamamen algı oluşturmaya yönelik bir siyaset mühendisliği girişimidir” açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, 11 kurucu üyenin partiden istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.

Karcı’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün bazı haber kanallarında ‘Gelecek Partisi’nde 11 Kurucu istifa etti’ haberi gündeme taşınmıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki bu tamamen algı oluşturmaya yönelik bir siyaset mühendisliği girişimidir. Ancak yine önemle ifade etmeliyiz ki Gelecek Partisi’nin kökleri sağlamdır ve bu tür beyhude algı operasyonlarından etkilenmez.

İktidarı kaybetme korkusu yaşayanlar, partimizi yıpratmaya yönelik her türlü oyunu kurmak için yoğun çaba içindedirler. Bu kapsamda ortaya atılan 11 kişi istifa etti haberinde isimleri geçenlerden bir çoğu çok önceleri partimizle ilişiğini kesmiş isimlerdir. Daha ilginç olanı ise listedeki bazı isimlerin bu açıklamadan haberlerinin dahi olmamasıdır. Bu işi organize edenlerin ne karşılığında buna alet oldukları bilgimiz dahilindedir.

Partimizin kadroları sapasağlam yerindedir. Çınar ağacımız kök salmaya ve güçlenmeye hızla devam etmektedir. Kadrolarımız, hiçbir dünya nimeti uğruna millete hizmet aşkından ve inandığı değerlerden taviz vermeyecektir. Gelecek Partisi, ‘önce millet, sonra parti, sonra ben’ diyenlerin partisidir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin emrindedir.”