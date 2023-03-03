Gelecek Partisi'nden aday açıklaması: 'Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuşan Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan, adaya ilişkin 'Üç aşağı beş yukarı kamuoyu kimi bekliyorsa isim o' dedi.

Haber Merkezi

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaştığını söyleyen Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o" dedi.

HaberTürk TV'de yayımlanan 'Açık ve Net' isimli programa konuk olan Özcan, "Uzlaşılan isim Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna,  "Üç aşağı beş yukarı kamuoyu kimi bekliyorsa isim o ama burada ismi bir partinin temsilcisi olarak söylemem, pazartesi günü açıklama yapacağız diyen liderlere nezaketsizlik olur" yanıtını verdi.

Özcan, "Şaşıracağımız, adı geçmeyen bir isim mi?" sorusuna ise Özcan, "Hayır, değil" dedi.

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