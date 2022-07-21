Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran istifa etti

Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran partisinden istifa etti.

Haber Merkezi

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Faruk Başaran partisinden istifa etti.

Başaran, "siyasi hayatını etkin bir şekilde sürdüreceğini" belirtti.

Gelecek Partisi'nde geçtiğimiz aylarda da istifalar yaşanmıştı.

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Gelecek Partisi'nde istifa karmaşası