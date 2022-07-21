Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Faruk Başaran partisinden istifa etti.
Başaran, "siyasi hayatını etkin bir şekilde sürdüreceğini" belirtti.
Gelecek Partisi'nde geçtiğimiz aylarda da istifalar yaşanmıştı.
soL - İstanbul
Sancak Yıldız
Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran istifa etti
Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran partisinden istifa etti.
Haber Merkezi
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Faruk Başaran partisinden istifa etti.
Başaran, "siyasi hayatını etkin bir şekilde sürdüreceğini" belirtti.
Gelecek Partisi'nde geçtiğimiz aylarda da istifalar yaşanmıştı.