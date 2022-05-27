Gelecek Partisi'nde istifa karmaşası

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, Twitter hesabında 10 aydır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Yunus Küçükpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Çakır'ın hesabının ele geçirildiğini iddia etti.

Küçükpolat, "Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır'ın Twitter sayfası kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi. Kimlerin neden böyle bir hesap içine girdiği araştırılmaktadır. Söz konusu hesaptan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun ve Gelecek gönüllülerin dikkatine sunarım" dedi.

Demokrat Kocaeli'nin haberine göre Serap Çakır'ın partiyle ilgili bir WhatsApp grubundan ayrıldığı, hesabının çalınmadığı ve istifa açıklamasının doğru olduğu öne sürüldü. Çakır'ın Twitter hesabına da ulaşılamadığı görüldü.

Parti içerisinde yapılan açıklamadaysa Çakır'ın telefonlara çıkmadığı, neden istifa ettiğinin bilinmediği söylendi. Açıklamada, "Elbette birlikte olduğumuz arkadaşlar ile bir gün yolumuz ayrılabilir, bu doğaldır ancak hepimizin birbirimizle insanı hak ve hukukları olduğu için birbirimizi bilgilendirmemiz gerekir. Sebebini bilmediğimiz ve anlam veremediğimiz bu duruma söyleyecek bir lafımız yok. Genel merkez il başkan ataması yapana kadar il başkanı tüzük gereği siyasi işler başkanımız Hasan Arabacı'dır" denildiği iddia edildi.