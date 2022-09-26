Gelecek Partisi Genel Sekreteri: Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı niye suç olsun?

İçişleri Bakanlığı, Amedspor-Bursaspor maçına ilişkin sosyal medyada yer alan Kürdistan bayrağı görüntülerinin yayılması ardından ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Amedspor-Bursaspor maçındaki görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmasına eski milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun’dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açıklamasının fotoğrafını alıntılayan Gelecek Partisi Genel Sekreteri Torun, “Kürdistan Bölge Yönetimi Irak’ın anayasal bir parçasıdır. Oradan yetkililer geldiğinde önünde fotoğraf çektirilen bayrak niye suç olsun? Nahçıvan bayrağı açıldığında provokasyon olmuyorsa burada da olmaz. Vatandaşlarımızın akrabaları kardeş topluluklardır" açıklamasını yaptı.

Amedspor maçına soruşturma

Dün Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Bursaspor maçında bazı taraftarlar Kürdistan bayrağı açmış, bazılarının ise İran’da gözaltında yaşamını yitiren Mahsa Jina Amini’nin resimlerinin yer aldığı tişörtler giydiği görülmüştü.

Sosyal medyada maçın görüntülerinin yayılması ardından İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği görüntüler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.